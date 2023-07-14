أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار النفط مكاسب طفيفة في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أدنى وتيرة زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.

كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ويعطي كلا المؤشرين للأسواق الأمل في أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقرب إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية ذات الوتيرة الأسرع منذ الثمانينيات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.03 دولارا.

وكلا الخامين القياسيين، اللذين صعدا نحو 9 بالمئة هذا الشهر، في طريقهما للارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 4 بالمئة، وأيضا الخام الأميركي في طريقه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قرابة الـ 4 بالمئة.