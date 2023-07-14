العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بسبب "الكسب غير المشروع"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت بغداد استدعاء سفيرها في أنقرة، ماجد اللجماوي، للتحقيق معه بسبب "تضخمٍّ غير مشروع" في أمواله.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزية ببغداد "أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله".

وأشار بيانٌ للنزاهة الاتحادية، الجمعة، إلى أن "التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ مليارين و304 مليون و787 ألف دينار".

وأضاف: "تمَّ فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ".

ولفت البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى قيام السفير "بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".

ونوّه أن "الأمر الصادر بحق المتهم جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وكان اللجماوي المولود ببغداد عام 1965، باشر مهامه بأنقرة في شهر شباط فبراير الماضي، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى تركيا.

واللجماوي حاصل على البكالوريوس في الهندسة وشغل بين عامي 2021 و2023 منصب رئيس الدائرة المالية في وزارة الخارجية العراقية.