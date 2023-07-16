النزاهة الاتحادية تتوعّد بإجراءاتٍ مشددة على الجمارك والموانئ

أربيل (كوردستان 24)- توعّدت هيئة النزاهة الاتحادية باتّخاذ إجراءات رقابية مشددة على الجمارك والموانئ في العراق.

وقال رئيس الهيئة، القاضي حيدر حنون، خلال مؤتمرٍ صحفي بالبصرة: "علينا أن نعمل كثيراً لنضمن مكافحة الفساد في الموانئ العراقية، وكذلك ألا نجعل الرسوم والعوائد والضرائب الجمركية مشروع سرقة للفاسدين".

وأضاف: "علينا أن نطلب من هيئة الجمارك أن تعمل بجد ونشاط حتى تحقق حوكمة و"أتمتة" (إدخال النظام الآلي) وتحول رقمي حقيقي، لأننا لا نستطيع أن نكافح الفساد في هيئة الجمارك والموانئ ما لم نتجه إلى التحول الرقمي والحوكمة".

وتابع أن "تواجد قطاعات ومسميات متعددة تعمل بالموانئ وكل منهم يعمل باتجاه معين والجميع لم يحقق منجزاً في مكافحة الفساد، لذلك فإن أموال الشعب وبدل من أن تذهب لخزينة الدولة تذهب لجيوب الفاسدين".

مشدّداً على ضرورة "مراجعة جميع الأجهزة التي تعمل في الموانئ وأن نأتي بجميع الأموال التي تأتي من الجمارك والرسوم والاستيرادات والودائع وأن تذهب لخزينة الدولة".

قائلاً: إن تلك "الأموال ستوازي الأموال تأتي عن طريق تصدير النفط".