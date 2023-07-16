محصول البطاطا زاد بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة

أربيل (كوردستان 24)- ضمن إطار استراتيجية الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، والتي تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي وإيلاء الاهتمام بالأمن الغذائي وبالمحاصيل المحلية، فقد زاد انتاج محصول البطاطا بنسبة 70 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات ان مزارعي إقليم كوردستان، ينتجون سنويا 30 نوعا للبطاطا، 10 منها صناعية وتصلح للصناعات الغذائية، وانه وخلال السنوات الأربع الماضية زاد محصول البطاطا 200 طنا، ووصل الإنتاج هذا العام الى 600 الف طن والذي يقدر سعره ب 500 مليون دولار.

وقال المشرف على تخزين محصول البطاطا، مهدي محمد، "يتم جلب محصول البطاطا من الحقول، ويتم فحصها من قبل المهندسين المختصين، وفرزها بحسب جودتها، ثم يتم وزنها ولاحقا تخزينها بحسب درجة جودتها".

وأضاف "تم التعاقد هذا العام مع المزارعين على تأمين 20 طنا من البطاطا، حيث يمكن تخزينها لستة أشهر في المستودعات، بحيث تغطي حاجة الأسواق المحلية من المحصول.

وأكد أن المحصول يزيد عاما إثر عام، وذلك بعد تأمين حكومة كوردستان للعديد من المستودعات الملائمة للتخزين، كما اطمأن المزارعون الى تسويق محصولهم وبالتالي زادت نسبة زراعة البطاطا 70 بالمئة نسبة للأعوام الماضية.