سیاسة

نيجيرفان بارزاني يصل الى اذربيجان

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء الى العاصمة الاذربيجانية باكو، على رأس وفد رفيع المستوى.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان قد أعلنت في بيان لها أمس الاثنين "ان رئيس إقليم كوردستان ورئيس أذربيجان سيبحثان علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كوردستان، فضلاً عن تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا رئيس إقليم كوردستان إلى زيارة باكو خلال لقاء جمع بينهما على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا في الـ 18 من شباط الماضي.

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