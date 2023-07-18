رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يعلن عن قرارات جديدة تصب في مصلحة أهالي كفري

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يتخذ رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الليلة قرارات مهمة تصب في مصلحة أهالي منطقة كفري.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان24، فإن مسرور بارزاني سيعلن الليلة (18 تموز 2023) عددا من القرارات الجديدة لتلبية مطالب أهالي كفري وخدمة تلك المنطقة.

وبتوجيهٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، شُكِّلت يوم الاثنين، لجنة لمتابعة المشاكل الخدمية التي يحتاجها أهالي قضاء "كفري" التابع لإدارة كرميان المستقلة.

وقال ممثل مجلس وزراء إقليم كوردستان، ويشيار قادر: بعد أن أوعز رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة، غادرنا إلى السليمانية وزرنا قضاء كفري والتقينا القائممقام ومسؤولي القضاء".

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين: هناك بعض المشاكل والاحتياجات الأساسية، وأيضاً هناك مشاريع خدمية تحتاج سيولة مالية لإكمال إنجازها.

وتابع: وهناك قضايا أخرى سنرفعها إلى رئيس الوزراء، كقضايا الأراضي وحفر الآبار، ومسائل أخرى متعلقة بمياه الشرب.

وأكّد قادر أن اللجنة "ستلتقي بالمحتجين وتستمع لمطالبهم عن كثب، ليعلموا أن طلباتهم مستجابة، وندرسها لاحقاً".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان طمأن يوم الأحد، أهالي قضاء "كفري" بأنه تلقى طلباتهم وأوعز بتشكيل لجنةٍ خاصة لمتابعتها في أسرع وقت ممكن.

وقال في تغريدةٍ عبر تويتر: "أعزائي مواطني كفري، لكم كل الود والاحترام، أنا على علمٍ بطلباتكم، وقد قررت تشكيل لجنة خاصة من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وإدارة كرميان المستقلة ومتابعة طلباتكم في أسرع وقت ممكن".

وأضاف مسرور بارزاني: "كونوا مطمئنين بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل خدمتكم وسأكون معكم بكل مشاعري".

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني نفذ أولى مطالب أهالي قضاء كفري، مبيناً أنه سيحقق معظم مطالبهم الأخرى خلال أقرب وقت.

ومنذ أكثر من أسبوع، يواصل أهالي قضاء كفري التابع لإدارة كرميان المستقلة اعتصاماً، يطالبون بإبداء الاهتمام بمنطقتهم وتقديم المزيد من الخدمات لها، حيث يقولون "إنهم تعرضوا للتجاهل ولسنوات عديدة من قِبل المسؤولين المحليين".