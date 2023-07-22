سیاسة

السوداني: مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة على العالم

وشدد على أن "القطاع الخاص شريك في التنفيذ الصحيح للمشاريع التي تعالج الأزمات الخدمية الضاغطة في كل القطاعات".
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السوداني يترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والقطاع الخاص
السوداني يترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والقطاع الخاص
العراق السوداني رجال الأعمال والمستثمرين طريق التنمية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية سيحول العراق إلى دولة منفتحة على العالم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص العراقي".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بإزالة المعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص، ودعمه ليُسهم بتنفيذ خطط الحكومة في التنمية والاستثمار".

وأشار السوداني إلى "رؤية الحكومة في دعم القطاع الخاص، التي تجسدت في حزمة قرارات لمجلس الوزراء وإجراءات تخدم هذا القطاع"، مؤكداً "تبني الحكومة صندوق العراق للتنمية والمشاريع الكبرى، كطريق التنمية، التي تمثل مسارات مهمة لإصلاح الوضع الاقتصادي، ومعالجة أحادية الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية".

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "مشروع طريق التنمية، سيحول العراق إلى دولة منفتحة على العالم، وهو ما جعل مؤسسات مالية واقتصادية تتعاطى مع المشروع، الذي لا يقف عند الدول الإقليمية إنما يربط دولاً واقتصاديات عالمية مثل الصين وأوروبا، بما يضمّه من مشاريع متكاملة، كميناء الفاو والمدينة الصناعية الكبرى، وخلق صناعات كبيرة تغطي احتياجات العراق والمنطقة".

وقال السوداني إن "الحكومة أطلقت مشاريع كبرى، مثل مشاريع الصناعات التحويلية والبتروكيمياويات والأسمدة، وهناك طلبات جادة من شركات محلية وإقليمية لاستثمار الغاز والفوسفات والكبريت، فضلاً عن مشاريع المدن السكنية المتكاملة، التي تضم كل الأنشطة الاقتصادية، وتم الإعلان عن خمس مدن، ونحن في طور إعداد الوجبة الثانية من أجل تهيئتها للاستثمار".

وشدد على أن "القطاع الخاص شريك في التنفيذ الصحيح للمشاريع التي تعالج الأزمات الخدمية الضاغطة في كل القطاعات".

ووجّه السوداني، وفقاً للبيان، "بعقد اجتماعات تخصصية بين ممثلين عن القطاع الخاص والمسؤولين في الدولة؛ لإيجاد حزمة من الإجراءات التي تسهم بتسهيل عمل القطاع الخاص في العراق".

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