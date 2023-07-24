سیاسة

السوداني يستقبل نظيره الأردني

وأضاف أنه "فور انتهاء مراسم الاستقبال، عقد السوداني اجتماعاً ثنائياً مع الخصاونة".
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السوداني يستقبل نظيره الأردني
السوداني يستقبل نظيره الأردني
العراق السوداني رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الذي وصل عصر اليوم إلى العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أجرى مراسم استقبال رسمية للضيف، عُزف خلالها النشيدان الوطنيان، واستعرض حرس الشرف".

وأضاف أنه "فور انتهاء مراسم الاستقبال، عقد السوداني اجتماعاً ثنائياً مع الخصاونة، فيما ستبدأ بعد ذلك المباحثات الرسمية بين الجانبين، ضمن الاجتماعات الموسعة للّجنة العراقية الأردنية المشتركة، التي ستتناول عدداً من الملفات الاقتصادية والتعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

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