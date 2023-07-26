إحسان الشمري: إصدار التعليمات بإرسال حصة الاقليم يتم تأخيره عمداً

أربيل (كوردستان24)- حذر مستشار سابق لرئيس الوزراء العراقي من أن الاطار التنسيقي يريد أن ينقلب على الاتفاقات التي حصلت بين أربيل وبغداد، ولذلك السبب يتم تأخير إصدار التعليمات بإرسال حصة الاقليم من الموازنة العامة.

وقال رئيس مركز الفكر السياسي للدراسات والمستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي إحسان الشمري لكوردستان24 "هناك انقلاب سياسي من قبل الاطار التنسيقي وهذا الانقلاب كان له تأثير كبير على الاتفاقات، لذلك فقد تأخر إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الموازنة، وهناك جهود سياسية كثيرة لمنع إرسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان".

وكان من المقرر أن يزور بغداد الاحد الماضي وفد من حكومة كوردستان، لكن الزيارة أرجأت لان وفد كوردستان ينتظر رداً من وزارة المالية الاتحادية لتحديد آالية إرسال حصة الاقليم من الموازنة.

يأتي هذا في وقت لم يتم فيه توزيع رواتب موظفي كوردستان لشهري حزيران وتموز، كون الحكومة لم ترسل حصة الاقليم من الموازنة بحجة تدقيق البيانات والنفقات والايرادات.

وقال عضو مجلس النواب العراقي محما خليل بهذا الخصوص لكوردستان24 "بعد المصادقة على قانون الموازنة العامة العراقية، أصبحت هناك معوقات غير قانونية وغير دستورية، لعدم إرسال حصة الاقليم".

ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية العراقية تعليمات للوزارات كافة بشأن الموازنة، وقال مصدر في وزارة المالية العراقية لـ كوردستان24 "إذا أتفقت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، فسيتم إرسال نفس التعليمات إلى حكومة إقليم كوردستان".