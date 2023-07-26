السوداني يُصدر توجيهات لتنشيط قطاع السياحة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- اصدر رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 26 تموز يوليو 2023، توجيهات لتنشيط قطاع السياحة في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً ضمّ وزير الثقافة والسياحة والآثار والتراث، ورئيسي هيأتي السياحة والآثار والتراث والكوادر المتقدمة فيهما".

وبيّن انه "جرى خلال الاجتماع استعراض واقع السياحة في العراق وأبرز المشاكل والعقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع المهم، مع توفر كل مقومات نجاحه، سواء في مجال السياحة الدينية أو مجالات السياحة الأخرى".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على "أهمية السياحة وضرورة النهوض بها، لما تمثله من وجهة حضارية للبلد، وكذلك دورها في التنمية الاقتصادية، وفي خلق الوظائف، وإسهامها في تعزيز الناتج القومي".

وأشار الى ان "من أولويات الحكومة هو الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد أحادي الجانب، وتنويعه عبر تفعيل القطاعات الحيوية ومنها قطاع السياحة، الذي تحرص الحكومة على تنشيطه للمرحلة المقبلة، استناداً لبرنامجها الحكومي".

ووجّه رئيس الوزراء "بعقد ورشة عمل مستمرة تحدد أهداف القطاع السياحي بكل أشكاله، وحصر متطلبات النهوض به"، مؤكدا "أهمية إشراك القطاع الخاص في الخطط السياحية المعدة".

ووجه رئيس الوزراء هيئة السياحة "بالعمل على تطوير قدرات الكوادر التخصصية بالسياحة، ومواكبة آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع عالمياً".