طائرة مسيرة تستهدف مركبة في قضاء شارباژير بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال قائممقام قضاء شارباژير التابع لمحافظة السليمانية شاهو عثمان، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في القضاء.

وأشار شاهو عثمان في تصريح لـ كوردستان24، إلى أن "الخسائر غير معروفة"، مؤكداً أن "القصف أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة المستهدفة، كما أن الفرق الصحية والدفاع المدني والقوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن القصف وقع في الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة في قرية "رەنگێنە" التابعة لناحية "چوارتا" في قضاء شارباژير بمحافظة السليمانية.

كما أفاد مصدر مطلع لـ كوردستان24، أن "المركبة التي تم استهدافها في شارباژير كانت تقل خمسة عناصر من مسلحي حزب العمال الكوردستاني، وإلى الآن لا يزال مصيرهم مجهولاً".

يأتي هذا في وقت، أعلن جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الجمعة 28 تموز يوليو 2023، "تحييد" القيادي في حزب العمال الكوردستاني مسعود جلال عثمان، بمنطقة سنجار.

وذكرت وكالة الأناضول أن الاستخبارات التركية حيدت "عثمان" الملقب بــ"زاغروس جكدار"، أحد مسؤولي منطقة سنجار في التنظيم، عبر عملية في سنجار.

وأشارت إلى أن عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار، مشيرة إلى أنه تم "تحييده" عبر عملية للاستخبارات التركية، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع للتنظيم في سنجار.