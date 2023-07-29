300 طن من بطاطس أربيل تصل إلى الإمارات العربية المتحدة

أربيل (كوردستان24) - ضمن جهود التشكيلة الحكومية التاسعة في في حكومة إقليم كوردستان لتسويق منتجات مزارعي كوردستان وبيع المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، وصل 300 طن من البطاطس من أربيل إلى دبي ومن هناك سيتم تسليمها إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة.

وقال رجل الأعمال باور صابر خوشناو في أربيل ، اليوم السبت ، لكوردستان 24 إن ثماني حاويات تحتوي على 300 طن من البطاطس أنتجها مزارعون في محافظة أربيل بدعم من حكومة إقليم كوردستان تم تصديرها إلى الإمارات العربية المتحدة .

وأضاف باور صابر خوشناو ، أن مستوى إنتاج البطاطس في أربيل أعلى من الحاجة المحلية وأن البطاطس في إقليم كوردستان ذات جودة عالية ولقيت ترحيبا من قبل الشركات في سوق المخازن العامة بدبي وطالبوا بمواصلة تصديرها.

وأكد رجل الأعمال الكوردي أن حكومة إقليم كوردستان وفرت لهم التسهيلات الكاملة لتصدير البطاطس بنجاح إلى أسواق الإمارات لأول مرة.

من جانبه قال أحمد الفقي صاحب شركة لتوريد الفواكه والخضروات في دبي إنهم يستوردون البطاطس من باكستان ومصر ولبنان ويسعدهم استقبال بطاطس كوردستان كأول تجربة مؤكدا أنها ذو نوعية وجودة ممتازة وتعد الافضل من بين منتجات هذه البلدان ، وسيعرضونها على جميع عملائهم وزبائنهم للتعامل معها .

وكجزء من الخطط الإستراتيجية للتشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة الاقليم لضمان الأمن الغذائي والتركيز على القطاع الزراعي وتسويق منتجات المزارعين ، زاد إنتاج البطاطس بمقدار 200 ألف طن في السنوات الأربع الماضية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24 ، ينتج المزارعون في إقليم كوردستان 30 نوعاً من البطاطس سنوياً ، 10 منها صناعية وتستخدم لإنتاج الأصابع والرقائق.

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة في كوردستان ، وصلت العديد من المنتجات الزراعية للمزارعين في إقليم كوردستان إلى مستوى الاكتفاء الذاتي في كوردستان. وتشمل البطاطا والذرة والخيار والعديد من محاصيل الفاكهة والخضروات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن إحدى أكبر خطوات حكومة إقليم كوردستان لدعم المزارعين هي بيع منتجات المزارعين في الأسواق الدولية. ففي العام الماضي ، تم تصدير 2000 طن من الرمان رسميًا إلى الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى. ويتم تصدير العسل والتفاح إلى دول الخليج،الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ومع ذلك ، هناك طلب على الأرز الكوردي وبذور السمسم من إقليم كوردستان في الأسواق الخارجية ، لا سيما في البلدان التي يعيش فيها الجالية الكوردية ،وتلبي منتجات الألبان وزيت الزيتون والطماطم والعديد من المنتجات الأخرى أيضًا جزءًا كبيرًا من الاحتياجات المحلية.