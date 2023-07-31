حكومة كوردستان تخصص 670 مليون دينار لإنجاز مشروع طريق كلار – دربندِيخان

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الاثنين، ان حكومة إقليم كوردستان أوعزت بصرف 670 مليون دينار، لإنجاز الطريق الرابط بين قضائي كلار ودربنديخان.

واستنادا إلى قرار وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات جناب نوري، الصادر في الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري، تمت معالجة المعوقات المالية التي تواجهها الشركة المنفذة لمشروع طريق كلار- دربندِيخان.

وبناء على قرار شيخ جناب، قامت خزينة محافظة السليمانية الثانية بصرف 669 مليونا و233 ألف دينار من حساب مديرية طرق كرميان لحساب شركة "بشكان" التي تعد الجهة المنفذة لمشروع طريق كلار - دربندِيخان، وذلك من أجل مواصلة أعمال المشروع من قبل الشركة المذكورة وإنجازه بأسرع وقت.