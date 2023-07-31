سیاسة

حكومة كوردستان تخصص 670 مليون دينار لإنجاز مشروع طريق كلار – دربندِيخان

author_image سوار أحمد
کوردستان دائرة الاعلام والمعلومات طريق كلار دربنديخان

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الاثنين، ان حكومة إقليم كوردستان أوعزت بصرف 670 مليون دينار، لإنجاز الطريق الرابط بين قضائي كلار ودربنديخان.

واستنادا إلى قرار وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات جناب نوري، الصادر في الخامس والعشرين من شهر تموز الجاري، تمت معالجة المعوقات المالية التي تواجهها الشركة المنفذة لمشروع طريق كلار- دربندِيخان.

وبناء على قرار شيخ جناب، قامت خزينة محافظة السليمانية الثانية بصرف 669 مليونا و233 ألف دينار من حساب مديرية طرق كرميان لحساب شركة "بشكان" التي تعد الجهة المنفذة لمشروع طريق كلار - دربندِيخان، وذلك من أجل مواصلة أعمال المشروع من قبل الشركة المذكورة وإنجازه بأسرع وقت.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف