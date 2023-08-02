مجلس وزراء كوردستان يناقش آخر التطورات حول الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- يعقد اليوم الأربعاء، مجلس وزراء إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، اجتماعه الاعتيادي الاسبوعي، لمناقشة جملةٍ من المواضيع.

يتزامن الاجتماع، مع وجود وفدٍ فني من وزارة الثروات والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان في بغداد، والذي من المقرّر أن يجتمع بمسؤولين بوزارة النفط العراقية، لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز.

وسيناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لأعوام 2023- 2024- 2025، ونتائج النقاشات بين أربيل وبغداد حول مستحقات الإقليم.

وسيكون وضع الكهرباء والبنزين في إقليم كوردستان موضوعاً آخر للاجتماع الذي سيحضره أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

كما من المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع الدفع الإلكتروني ومشروع دفع الرواتب من خلال الحسابات المصرفية.