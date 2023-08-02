حكومة كوردستان تخصص مليار و 348 مليون دينار لمشاريع في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، أكثر من مليار دينار عراقي لإنجاز عدد من المشاريع في محافظة السليمانية، وفق ما أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات.

واقرت وزارة البلديات والسياحة في حكومة الاقليم ٳنفاق مليار و 348 مليون و977 الف دينار لتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بتطوير الجسور والتقاطعات والشوارع في المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع تم استحصالها من عائدات بيع قطع ٲراضي تابعة لرئاسة بلدية السليمانية, وقد تم استحصال الموافقات الأصولية وفقا لخطة عام 2023 التنموية لانفاقها في تنفيذ مشروع تنظيم تقاطع ومجسر ٲبو سناء وجعلهما طريقا مزدوجا في محافظة السليمانية، إضافة إلى مشاريع خدمية أخرى.