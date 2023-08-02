اقتصاد

حكومة كوردستان تخصص مليار و 348 مليون دينار لمشاريع في السليمانية

author_image سوار أحمد
کوردستان السليمانية مشاريع

أربيل (كوردستان 24)- خصصت حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، أكثر من مليار دينار عراقي لإنجاز عدد من المشاريع في محافظة السليمانية، وفق ما أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات.

واقرت وزارة البلديات والسياحة في حكومة الاقليم ٳنفاق مليار و 348 مليون و977 الف دينار لتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بتطوير الجسور والتقاطعات والشوارع في المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع تم استحصالها من عائدات بيع قطع ٲراضي تابعة لرئاسة بلدية السليمانية, وقد تم استحصال الموافقات الأصولية وفقا لخطة عام 2023 التنموية لانفاقها في تنفيذ مشروع تنظيم تقاطع ومجسر ٲبو سناء وجعلهما طريقا مزدوجا في محافظة السليمانية، إضافة إلى مشاريع خدمية أخرى.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف