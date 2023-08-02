المحكمة الاتحادية تردُّ دعوى بشأن استقطاع نسبة من الرواتب في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء 2 آب أغسطس 2023، دعوى بشأن استقطاع نسبة من الرواتب لمن يتقاضونها من الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين في الإقليم.

ورفع كل من شاسوار عبد الواحد قادر رئيس حزب حراك الجيل الجديد، وباسم خزعل خشان، عضو مجلس النواب، وسروة عبد الواحد قادر عضو مجلس النواب العراقي، روناك عبد الواحد قادر، فيان عبد العزيز عبد الرحمن، وزيره احمد برايم، قد رفعوا دعوى ضد مجلس وزراء إقليم كوردستان، طالبوا بموجبها الحكم ببطلان والغاء قرار مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم (61) في 21/6/2020 المتضمن (استقطاع نسبة (21%) من المصاريف والاستحقاقات المالية للمنتسبين والمتقاعدين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، و رئاسات ومؤسسات الاقليم، والغاء الآثار التي ترتبت عليه ومنها حجز الاموال التي تم استقطاعها خلافاً للقوانين النافذة والدستور.

هذا وقد حُسمت الدعوى برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص شكلاً وفقاً للصيغة المقامة بها الدعوى.