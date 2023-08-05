سیاسة

السوداني: العراق يسعى نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية مع جميع الدول

ورحب السفير البريطاني بخطوات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي
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رئيس الوزراء العراقي وسفير بريطانيا في بغداد
رئيس الوزراء العراقي وسفير بريطانيا في بغداد
العراق السوداني السفير البريطاني التعاون الشراكة الاقتصادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن العراق يسعى نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية مع جميع الدول.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان24، أن "رئيس الوزراء استقبل سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيتشن وبحث معه مجمل العلاقات العامة بين البلدين الصديقين، وأبرز السبل لتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والبريطاني".

ولفت السوداني إلى "سعي العراق نحو الانفتاح على التعاون والشراكة الاقتصادية، مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، ودعمه جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".

من جانبه "رحب السفير البريطاني بخطوات الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي"، مثمناً "جهود العراق وانعكاساتها الإيجابية على المنطقة وما تواجهه من تحديات".

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