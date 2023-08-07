وفد من المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني يصل  بغداد لمناقشة الاتفاقات السياسية بين الاقليم والمركز .

أربیل (كوردستان24) - وصل وفد من المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني إلى بغداد لمراجعة أجندة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والاتفاقيات السياسية بين أربيل وبغداد.

وصل وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، صباح اليوم الاثنين ،إلى بغداد لعقد عدد من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية في إئتلاف إدارة الدولة .

وقالت فيان صبري ، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ، لكوردستان 24 ، اليوم الاثنين ، إن الاجتماعات ستستعرض الاتفاقات السياسية بين الحكومتين ، على جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني ،ومناقشة مشروع قانون النفط والغاز .

وأكد هوشيار زيباري ، عضو المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني ، لكوردستان 24 ، إنهم لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل جدول الأعمال ومع من سيجتمعون ، وسيترأس الوفد كل من فاضل ميراني رئيس الهيئة الادارية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسيضم هوشيار زيباري ومحمود محمد وبشتوان صادق وفؤاد حسين وأعضاء آخرين في المكتب السياسي.

وكان وفد من حكومة اقليم كوردستان برئاسة رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح وصل يوم السبت الى بغداد لمناقشة تنفيذ قانون الموازنة وصياغة مشروع قانون النفط والغاز.

ومن القضايا التي أثارت الجدل بين الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كوردستان لسنوات عديدة اعتماد قانون النفط والغاز. والموافقة على مشروع القانون خلال العام الجاري والمدرجة في الاتفاق السياسي المتفق عليه بين مكونات الحكومة العراقية الحالية. بحسب برنامج عمل حكومة محمد شياع السوداني ، الذي وافقت عليها أحزاب إئتلاف ادارة الدولة ، ستكلف كلاً من الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بمناقشة موضوع النفط والميزانية حتى تتم صياغة قانون النفط خلال ستة شهور .