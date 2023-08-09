مجلس وزراء كوردستان يناقش نتائج زيارة وفد الإقليم إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي الاسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني.

ومن المقرّر أن يناقش المجلس موضوعين رئيسين، أولهما نتائج زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد، بهدف صياغة مشروع قانون النفط والغاز.

والثاني، يتمحور حول عرض مسوّدة مشروع (صندوق رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم) وفقاً للقانون رقم 22 لسنة 2011.

وأمس الثلاثاء، اجتمع تحالف "إدارة الدولة" بحضور وفدٍ من حكومة إقليم كوردستان ومسؤولين من وزارتي النفط العراقية والثروات الطبيعية في الإقليم، شددوا على ضرورة إقرار مشروع قانون النفط والغاز.

ويعدُّ قانون النفط والغاز، من القضايا التي أثارت الجدل بين الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كوردستان لسنواتٍ طويلة.

وتأتي الموافقة على مشروع القانون في إطار اتفاقٍ سياسي توصّلت إليه الأطراف السياسية في الحكومة العراقية الحالية.

وكانت الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي، أعدّت عام 2007 المسوّدة الأولى لمشروع قانون النفط والغاز العراقي والمؤلّفة من 43 مادة، لكن لم يوافق عليها البرلمان بسبب الخلافات بين أربيل وبغداد.

وتنصُّ مسوّدة قانون 2007، على "تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز يكون مسؤولاً عن تحديد السياسة النفطية في العراق، ويكون لإقليم كوردستان ضمن ذلك المجلس، ممثل بمرتبة وزير".

وبعد أربعة أعوام، وتحديداً عام 2011، صيغ مشروع قانون جديد في البرلمان العراقي مكوّن من 49 مادة، لكن لم يوافق عليه مجلس النواب، بسبب الخلافات السياسية.