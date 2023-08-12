سیاسة

السوداني يعرب عن تفاؤله بانتخاب شخصية مسيحية عراقية بطريركاً للكنيسة الشرقية القديمة

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خلال استقبال السوداني لبطريرك الكنيسة الشرقية القديمة والوفد المرافق
خلال استقبال السوداني لبطريرك الكنيسة الشرقية القديمة والوفد المرافق
العراق السوداني بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة مار كوكركيس الثالث يونان

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تفاؤله بانتخاب شخصيةٍ مسيحية عراقية على رأس الكنيسة الشرقية القديمة.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم السبت، بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم، غبطة مار كوكركيس الثالث يونان والوفد المرافق له.

وأكّد رئيس الوزراء أن العراق "خيمة لجميع الأطياف والأديان المتآخية، والمحمية بقوّة القانون والدستور".

مشيراً إلى أن المواطنة الجامعة للعراقيين "تزداد قوةً عبر التنوّع، والانفتاح على قبول الآخر"، معتبراً أن ذلك هو الأساس والذي حاول "الإرهاب ضربه وفشل في ذلك".

مجدداً تأكيده على أن المسيحيين "مكوّن أساس للبلاد، ونشيد بمواقفهم الوطنية ومساهمتهم في بناء العراق"، وفق بيانٍ لمكتب السوداني الإعلامي.

من جانبه، عبّر غبطة البطريرك عن "تقديره لمواقف رئيس الحكومة العراقية، ونظرته الشمولية بالمساواة في المواطنة لكلّ الطوائف والقوميات العراقية".

مؤكداً على قرار البطريركية الشرقية بالعودة إلى الوطن الأم، موطنها الطبيعي منذ أكثر من ألف عام في ضوء الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق.

كما عبر عن "رفضه واستهجانه الاعتداءات الضالة التي طالت القرآن الكريم، وإدانة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية".

مثمّناً في الوقت ذاته موقف السوداني وحُسن تعامله "وتأكيداته بأنّ هذه المواقف الشاذة لا تمثل القيم المسيحية السامية والمسيحيين، أو حرية التعبير، بأي حال من الأحوال".

 

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