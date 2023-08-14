فؤاد حسين والسفيرة الأمريكية يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الاثنين، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الخارجية: إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية آلينا رومانوسكي".

وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسُبُل تطويرها، وفقاً لما تتطلبه مصلحة الشعبين الصديقين، وتناول عددا من القضايا التي تتعلق بالوضع الإقليمي، ومسألة معسكر الهول وإعادة العراقيين من المعسكر وموقف بعض الدول من العناصر الإرهابية من مواطني هذه الدول المتواجدة في المعسكر".

وأشار البيان، إلى أن" السفيرة الأمريكية أوضحت نتائج زيارة الوفد العراقي العسكري والأمني إلى واشنطن برئاسة وزير الدفاع.

وأعربت آلينا رومانوسكي، عن تقييمها الإيجابي لنتائج الزيارة والمباحثات التي جرت مع المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول مستقبل العلاقات بين البلدين، مُؤكدةً استمرار دعم حكومة بلادها للقوات المسلحة العراقية في مواجهتها عصابات داعش الإرهابية".