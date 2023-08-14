الرئيس بارزاني يستقبل وفدا رفيع المستوى لقوات التحالف في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 14 آب أغسطس 2023، وفدا رفيع المستوى للقيادة العامة لقوات التحالف في العراق وسوريا.

وبحسب بيان لمقر بارزاني؛ فإن الوفد ضم كلا من القائد السابق لقوات التحالف الجنرال ماثيو ماكفارلين والجنرال جوول فاول القائد الجديد لقوات التحالف في العراق. وسوريا.

وعبر الجنرال ماكفرلين الذي زار الرئيس بارزاني للتوديع وتعريف القائد الجديد لقوات التحالف، عن سعادته بالتنسيق مع قوات البيشمركة وإقليم كوردستان خلال الفترة الماضية بشكل ناجح. مثمنا دوو إقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب.

وأكد أن قوات التحالف ستواصل التنسيق مع قوات البيشمركة وإقليم كوردستان في المرحلة المقبلة ايضا.

وعبر الرئيس بارزاني عن شكره للجنرال ماكفارلين على جهوده ورحب بالقائد الجديد لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جوول فاول مشددا على التنسيق بين قوات البيشمركة و التحالف الدولي.

وحضر الاجتماع القنصل العام الأمريكي في أربيل، إيرفين هيكس، الذي أنهى مهامه في إقليم كوردستان، وودّع الرئيس بارزاني معربًا عن سعادته بعمله في إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية، وفقا للبيان.