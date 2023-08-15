القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشدادي ودير الزور لم تتعرض لأي هجوم

أربيل (كوردستان 24)- نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء 15 آب أغسطس 2023، تعرض قواتها لاي هجمات في في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة ودير الزور في شرق سوريا.

وردت القيادة المركزية الأمريكية، على سؤال لكوردستان24 حول احتمال وقوع هجمات وانفجارات عسكرية في مقراتها في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة وحقل كونيكو على حدود محافظة دير الزور، قائلة إنه لم تقع هجمات صاروخية أو انفجارات في قواعدها في 12 آب أغسطس الجاري.

وأفادت صحيفة "الوطن" السورية يوم الاثنين، بأن انفجارا وقع داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة، وذلك غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قاعدة حقل غاز كونيكو شهدت استنفارا صباح السبت إثر استهدافها بصاروخين، في حين تم استهداف قاعدة حقل العمر بـ4 قذائف صاروخية.

وتتواجد القوات الأمريكية بشكل رئيسي في مناطق شمال وشرق سوريا، في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث تعمل مع حلفائها من قوات سوريا الديمقراطية على محاربة تنظيم داعش.