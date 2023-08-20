باكستان: مقتل 11 عامل بناء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارتهم

أربيل (كوردستان 24)- تسبب هجوم بعبوة ناسفة اليوم الأحد 20 آب أغسطس 2023، في مقتل 11 عامل بناء شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أعلن الأحد رحمن غول ختّاك، المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان.

وحسب غول ختّاك، فإن العمال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش الباكستاني قُتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارتهم.

بدوره، أكد أمير محمد خان، المسؤول الكبير في شرطة المنطقة، وقوع الانفجار وعدد القتلى.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحق كاكار إنه "من المفجع تلقي نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال وزيرستان وأودى بحياة 11 عاملاً بريئاً".

وأضاف في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا) "ندين بشدة هذا العنف العبثي ونعرب عن تضامننا مع الأسر المتضررة".

ويعد شمال وزيرستان واحدا من المناطق القبلية التي كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي والواقعة في شمال غرب باكستان حيث نفذ الجيش العديد من العمليات ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001.

تشهد باكستان زيادة كبيرة في عدد الهجمات منذ عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان المجاورة عام 2021.

في كانون الثاني/يناير فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور الواقعة بشمال غرب باكستان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شرطيا.

وتركزت هجمات المسلحين في مناطق متاخمة لأفغانستان. وتقول إسلام أباد إن بعضها يتم التخطيط له على أراض أفغانية، وهو ما تنفيه كابول.

وشهدت باكستان في السابق تفجيرات شبه يومية، لكن عملية تطهير عسكرية بدأها الجيش في 2014، تمكنت إلى حد بعيد من إرساء النظام.

وبسطت السلطات الباكستانية سيطرتها على سبعة أقاليم نائية محاذية لباكستان، وباجور واحد منها، عقب إقرار تشريع في 2018.

ويقول محللون إن المسلحين في المناطق القبلية السابقة الملاصقة لبيشاور والمحاذية لأفغانستان، باتوا أكثر جرأة منذ عودة طالبان إلى الحكم.