السوداني يوجّه بتفعيل قانونٍ خاص بضحايا مجزرة سبايكر

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بتفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" والذي صوّت عليه مجلس النواب عام 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، اليوم الأحد، أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، و"استمع إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا"، بحسب وكالة (واع).

كما أوعز بتقديم "كشفٍ مفصّل عن المستلمين قطع الأراضي، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء".

في غضون ذلك، وجّه السوداني "بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها".

وارتكب تنظيم داعش بعد سيطرته على مدينة تكريت عام 2014، مجزرةً بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلّفة بحماية انبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية.

وأسر التنظيم حينها نحو 2200 جندي عراقي وقادهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وأعدمهم هناك، وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفن بعضاً منهم وهم أحياء.

ونجح بعض الجنود العراقيين في الهروب من المجزرة إلى قضاء العلم الذي كان صامداً آنذاك ولم يسقط بيد التنظيم حتى تاريخ 24 يونيو 2014.

وروى بعض الناجين مجريات المجزرة، وبحسب قولهم وشهاداتهم، تم تسليم المنتسبين من قاعدة سبايكر بسبب خداع بعض القادة العسكريين وايهامهم بأن الوضع آمن.