اقتصاد

أسعار صرف الدولار في أربيل وبغداد تسجّل انخفاضاً

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العراق الدولار الدينار بورصة

أربيل (كوردستان 24)- سجّلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين،  انخفاضاً طفيفاً في أسواق البورصة بأربيل وبغداد.

وسجّلت بورصة أربيل صباح اليوم سعر بيع الدولار بـ 153600 دينار لكل 100 دولار، بينما الشراء بـ 153500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما بلغت أسعار شراء الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد 153000 دينار مقابل 100 دولار، بعد أن كانت أمس الأحد بـ 154000 دينار لكل 100 دولار.

في حين انخفضت أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد، بعد أن  بلغ سعر البيع 154000 دينار، والشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

 

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