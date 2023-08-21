سیاسة

مسرور بارزاني يعلّق قرار استرداد قروض الزواج والسكن بشكلٍ مؤقّت

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مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن تعليق قرار استرداد قروض الزواج والسكن من المواطنين، بشكلٍ مؤقّت.

وقال مصدرٌ مطّلع لـ كوردستان 24، إنه بأمرٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تم توقيف القرار بشكل مؤقّت، والذي ينص على إجبار المواطنين على إيفاء قيمة قروض الزواج والسكن.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من زيارةٍ أجراها الرئيس مسعود بارزاني إلى دهوك التقى خلالها بأهالي المدينة، ووعد بتلبية مطالبهم، من بينها تعليق استرداد قروض الزواج والسكن.

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