وزير الطاقة التركي: نهدف مع حكومة إقليم كوردستان إلى تنفيذ العديد من المشاريع في جميع مجالات الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الخميس، أن بلاده تهدف مع حكومة إقليم كوردستان إلى تنفيذ العديد من المشاريع في جميع مجالات الطاقة.

وكتب ألب أرسلان بيرقدار على حسابه في منصة "إكس" "تويتر سابقاً"، "نحن اليوم في أربيل لمناقشة القضايا الراهنة، وخاصة التعاون في مجال الطاقة".

وأضاف: "ونهدف مع حكومة إقليم كوردستان العراق إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تساهم في تأمين إمداداتنا في جميع مجالات الطاقة، من النفط إلى الغاز الطبيعي".

ووصل وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، صباح اليوم الخميس 24 آب 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل في إطار زيارة رسمية.

وكان في استقبال ألب أرسلان بيرقدار، وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالةً كمال محمد صالح، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.