رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور المعرض الدولي للاستثمار العقاري في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 24 آب (أغسطس) 2023، المعرض الدولي الرابع للاستثمار العقاري في مدينة أربيل.

ويشارك في هذا العام بالمعرض 250 شركة من إقليم كوردستان والعراق و15 دولة أخرى، ومعظمها متخصصة في قطاع البناء والإنشاءات، كما أن كل واحدة منها عرضت أبرز أعمالها.

وقال مراسل كوردستان24 عمار نجم الدين، إن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني تفقد كافة الأقسام المشاركة في المعرض، وخلال حديثه مع ممثلي الشركات في المعرض، جدد التأكيد على ضرورة الاهتمام بجودة البناء في إقليم كوردستان.

وأشار إلى أنه "من الأمور المهمة في المعرض، هو مشاركة الشركات المحلية في إقليم كوردستان في عملية البناء والاستثمار والتطور العمراني".

وافتُتح يوم الثلاثاء 22 آب 2023، المعرض الدولي للاستثمار العقاري في أربيل (2023 EXPO INVEST ESTATE REAL) بنسخته الرابعة، والذي سيستمر حتى الـ 25 من آب الجاري.

ويهدف المعرض إلى تطوير القطاع الاستثماري وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار وعرض أعمالهم، وزيادة التبادل التجاري في الإقليم.

ويقام المعرض برعاية حكومة إقليم كوردستان وهيئة الاستثمار في الإقليم وبالتنسيق مع معرض أربيل الدولي وبإشراف شركة لويال شو.

وتم افتتاح المعرض من قبل عدد من المسؤولين ومنهم رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو، ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري.

وفي كلمة له خلال حفل انطلاق فعاليات المعرض، أكد رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، أن "الاستثمار العقاري في إقليم كوردستان شهد تقدماً جيداً في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه "منذ بداية تأسيس هيئة الاستثمار ولغاية اليوم طرأ تغير كبير على قطاع الاستثمار السكني في إقليم كوردستان، كما تغيّر مظهر المدن".

ولفت شكري إلى أن "نسبة الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان تبلغ 20 بالمئة، لكننا نهدف إلى زيادتها لتتجاوز نسبة 50 بالمئة، لأننا نود جذب المزيد من الرأسمال الأجنبي إلى الإقليم، وفي مختلف المجالات".