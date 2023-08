رئيس الوزراء مسرور بارزاني: بحثت مع وزير الطاقة التركي ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أنه بحث مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس" "تويتر سابقاً، "بحثنا مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب جيهان التركي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذه العملية".

وتابع: "كما أكدنا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، لا سيّما التنسيق في مجال الطاقة".

A fruitful exchange today with Türkiye Energy Minister @aBayraktar1 in Erbil. We agreed on the importance of resuming oil exports from the Kurdistan Region through Ceyhan.



We also discussed additional ways to increase bilateral trade with Türkiye, including energy cooperation. pic.twitter.com/KEWqbFKZLu