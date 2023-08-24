بيشوا هوراماني لـ كوردستان24: تركيا جدية في موضوع استئناف تصدير نفط الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، أن تركيا جدية في موضوع استئناف تصدير نفط الإقليم عبر أنبوب جيهان التركي.

وقال بيشوا هوراماني في تصريح خاص لـ كوردستان24، بخصوص زيارة هاكان فيدان إلى أربيل، "تركيا باعتبارها دولة مجاورة لإقليم كوردستان تتمتع بأهمية كبيرة، فضلاً عن أن هناك العديد من النقاط المشتركة بين أربيل وأنقرة".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان أبدت كامل استعدادها لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، كما أن تركيا لديها نية جدية في موضوع استئناف تصدير النفط عبر أنبوب جيهان"، مبيناً أن "الإقليم وتركيا مستعدان لاستئناف التصدير، وما تبق هو موافقة الجانب العراقي".

وأشار إلى أن "تأخير استئناف تصدير النفط يُلحق الضرر بالعراق وإقليم كوردستان"، مشدداً على أن "الجميع يبحث عن حل لاستئناف تصديره من جديد".

وبشأن رواتب موظفي الإقليم، قال بيشوا هوراماني، "لا يجوز ربط قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان بالملفات السياسية"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء العراقي متعاون لإيجاد حل لهذه المسألة، لكن هناك إرادة خارج الحكومة تؤثر على قراراتها".

وأعلن هوراماني أن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد غداً الجمعة لبحث ملف قانون النفط والغاز"، موضحاً "إن تم اعتماد الدستور أساساً لسن قانون النفط والغاز، فإن أي طرف لن يُظلم في هذه القضية".

وشدد على أنه "طالبنا بعدم تكرار سيناريو قانون الموازنة عند تشريع قانون النفط والغاز".

يأتي هذا بعدما استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، وزيري الخارجية والطاقة والموارد الطبيعية التركيين.

وجرى في الاجتماع، التباحث بشأن آخر المستجدات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما شهد الاجتماع، تأكيداً على ضرورة وأهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه هذه العملية، وذلك لأن وقف عمليات التصدير قد أثر سلباً، وألحق الضرر بجميع الأطراف المعنية.