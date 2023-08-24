باسمه وشعاره.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجلس محافظة كركوك باسمه وشعاره، حيث تتكون قائمة الحزب من 30 شخصاً تضم كافة الشرائح القومية والدينية في كركوك.

من جهته، قال وكيل قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس محافظة كركوك سامان خورشيد، في تصريح لـ كوردستان24، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك باسمه وشعاره"، مبيناً أن "قائمة الحزب تتألف من 30 شخصاً، وتم تقديم أسمائهم إلى المفوضية".

وأشار خورشيد إلى أن "قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس محافظة كركوك تضم ممثلين عن كافة المكونات الدينية والقومية في المحافظة".

ولفت إلى أنه "بحسب قوانين وإرشادات الانتخابات، يجب أن لا تقل نسبة ترشيح النساء عن 25 بالمئة"، مشدداً على أن "قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس محافظة كركوك تضم أكثر من هذه النسبة المحددة".

وبحسب القائمة المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك، سيكون حسن مجيد رشيد رئيساً للقائمة، كما تضم القائمة ممثلين عن الأطراف السياسية الأخرى والشخصيات البارزة في المحافظة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكورد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيخوض الانتخابات باسمه وشعاره، فيما التحالف الثاني يتكون من (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني) باسم تحالف "كركوك قوتنا وإرادتنا"، والتحالف الثالث يتكون من (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية) باسم تحالف "شعلة كركوك"، كما أن حراك الجيل الجديد سيشارك بمفرده في الانتخابات.

وشاركت الأحزاب السياسية الكوردستانية عام 2005 في انتخابات مجلس محافظة كركوك بقائمة واحدة سميت بـ "قائمة الأخوة"، وفازت بـ 26 مقعداً من أصل 41 مقعداً من مقاعد مجلس المحافظة.