"الجيل الجديد" يمنع كوردستان 24 من تغطية مؤتمرٍ صحفي لشاسوار عبد الواحد

أربيل (كوردستان 24)- منع حراك الجيل الجديد، اليوم السبت، فضائية كوردستان 24 من تغطية مؤتمرٍ صحفي لرئيسه شاسوار عبد الواحد في السليمانية.

وكان الجيل الجديد وجّه دعوة رسمية لجميع وسائل الإعلام، من ضمنها فضائية كوردستان 24، لحضور مؤتمرٍ صحفي لـ عبد الواحد.

إلا أنه منع مراسل كوردستان 24 من دخول قاعة المؤتمرات.

وبناءً على دعوة الجيل الجديد، حضر مراسل كوردستان 24، آرام بختيار إلى مقرّ الحراك، لكن من دون عذر، مُنِع من دخول قاعة عقد المؤتمر.

ولطالما يدعو مؤسس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى ضرورة وجود حرية التعبير في الإقليم، لكنه في الوقت ذاته يُظهر عكس ادعاءاته.

وتسعى مؤسسة كوردستان 24 من خلال جميع منصاتها الإعلامية، نقل أصوات جميع الأحزاب السياسية في الإقليم، مع ذلك مُنعت تكراراً من تغطية أنشطة الجيل الجديد.