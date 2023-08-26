الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيستعيد مقراته في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في كركوك سوران كامران، اليوم السبت، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيستعيد مقراته في محافظة كركوك، وسيُعيد افتتاحها من جديد.

وأشار مراسلنا إلى أن الأطراف التي تعارض عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك هي الجبهة التركمانية والتحالف العربي، مردفاً أنهما يهدفان إلى كسب تعاطف رأي الشارع في كركوك للحيلولة دون عودة الحزب إلى المحافظة لا سيّما مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وأكد أنه "قبل 20 يوماً أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخلاء مقر مجلس قيادة كركوك - كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما أخبروهم أنه من حق الحزب استعادة مقراته"، مبيناً أنه "من المتوقع قريباً أن يتم إخلاء المقرات وتسليمها للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يملك 33 مقراً في كركوك، وتم إخلاء معظمها، والحزب لديه رخصة للقيام بالعمل السياسي في العراق".

وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وشنت القوات العراقية مع الحشد الشعبي في السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، حملة عسكرية على كركوك وباقي الأراضي المتنازع عليها التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، بعد إجراء إقليم كوردستان لإستفتاء الاستقلال.

وكانت قضية استعادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمقراته في كركوك ومناطق المادة 140 وإعادة افتتاحها، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، فضلاً عن أن الاتفاق تضمن إخراج الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من كركوك، وتسليم إدارتها إلى شرطة محلية يتم تشكيلها من سكان المدينة الأصليين.

وائتلاف إدارة الدولة هو تحالف سياسي تشكل في (أيلول/سبتمبر 2023) من الإطار التنسيقي (القوى الشيعية غير التيار الصدري)، وجميع القوى السنية المتمثلة في تحالفي "العزم" و"السيادة"، إضافة إلى الحزبين الكورديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وحركة بابليون عن المسيحيين.

ولأول مرة منذ العام 2005 سيتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، حيث عرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

ومن المقرر أن يخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني انتخابات مجلس محافظة كركوك باسمه وشعاره، حيث تتكون قائمة الحزب من 30 شخصاً تضم كافة الشرائح القومية والدينية في كركوك.

وبحسب القائمة المقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك، سيكون حسن مجيد رشيد رئيساً للقائمة، كما تضم القائمة ممثلين عن الأطراف السياسية الأخرى والشخصيات البارزة في المحافظة.