رئيسة فنلندا السابقة لـ كوردستان24: الكورد يفهمون مسار الأحداث العالمية بشكل جيد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة فنلندا السابقة تاريا هالونين، اليوم السبت، أن الكورد يفهمون مسار الأحداث العالمية بشكل جيد، وذلك لأن لهم خبرات وتجارب كثيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه على المجتمع الدولي تقديم يد المساعدة لمعالجة القضية الكوردية.

وقالت تاريا هالونين في تصريح لـ كوردستان24، أثناء مشاركتها في مهرجان كوردستان بفنلندا، "آمل أن تعلموا أنتم وجميع الكورد، أنكم لستم وحيدين في هذا العالم"، لافتة إلى أن "كافة دول العالم تدعم الكورد".

وأشارت إلى أن "الكورد يفهمون مسار الأحداث العالمية بشكل جيد، وذلك لأن لهم خبرات وتجارب كثيرة" في هذا المجال.

وأعربت عن أملها بأن "يجد المجتمع الدولي حلاً جذرياً وشاملاً للقضية الكوردية"، داعية "المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون لإيجاد حل لهذه المسألة".

وتاريا هالونين محامية فنلندية ولدت في 24 ديسمبر عام 1943، وشغلت منصب رئيس البلاد في الأول من مارس عام 2000 ولغاية الأول من مارس عام 2012، كما أنها كانت المرأة الأولى التي تتولى منصب الرئاسة في بلدها.

وتخرجت هالونين حاملة شهادة ماجستير في الحقوق من جامعة هيلسينكي عام 1968. بدأت حياتها المهنية في اتحاد الطلاب الفنلنديين حيث عملت كسكرتيرة للشؤون الاجتماعية 1969 - 1970. ثم انطلقت في مهنة المحاماة عام 1970 في المنظمة المركزية لاتحادات العمال الفنلندية واستمرت في هذا العمل خلال مسيرتها المهنية.