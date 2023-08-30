إيران تحجب المياه كلياً عن نهر الزاب الصغير بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تحجب إيران منذ أكثر من اسبوعين بشكلٍ كامل، المياه عن نهر الزاب الصغير في إقليم كوردستان، ما أثّر سلباً على مخزون سد دوكان بمحافظة السليمانية، وإلحاق الأضرار بحقول المزارعين.

والزاب الصغير، نهرٌ تقع منابعه في شمال غربي إيران، ويمتد لمسافة 402 كم داخل العراق، يمرُّ عبر مدينة السليمانية ثم يتّجه إلى كركوك ومنها إلى الأجزاء الداخلية من العراق ليصبّ في نهر دجلة شمال مدينة بيجي.

ويتسبب حجز إيران المياه خلف سد "كولاسي" بمدينة "سردشت" الإيرانية، بمخاوف لدى المزارعين الذين تحدّثوا لـ كوردستان 24، إنهم سيتكبدون خسائر كبيرة، قد يضطرون للرحيل عن مناطقهم، إذا استمر حجب المياه عن نهر الزاب الصغير.

ويقول مدير سد دوكان، كوجر جمال لـ كوردستان 24، "منعت إيران منذ اسبوعين المياه عن نهر الزاب، ما يتسبب بانخفاض منسوب المياه في بحيرة دوكان 8 سنتمترات يومياً".

مؤكّداً في حديثٍ لـ كوردستان 24، "إذا استمر ذلك، فستزداد نسبة الانخفاض".

وتعمد إيران منذ أكثر من 5 سنوات إلى حجب مياه نهر الزاب الصغير الذي يدخل أراضي إقليم كوردستان من منطقة "قلعة دزه" الحدودية، ما يعرض المنطقة وحقولها الزراعية إلى جفاف شبه تام.

وأقامت إيران على أراضيها خلال السنوات الماضية سدوداً ضخمة لخزن مياه نهر الزاب، ومنع تدفقها نحو إقليم كوردستان وتحويل مجراها نحو مناطق محافظة أورمية الإيرانية تحقيقاً لغايات سياسية.

وفي الوقت الذي تتفاوض بغداد مع أنقرة بشأن حجب تركيا المياه عن نهري دجلة والفرات، إلا أنها تبذل الحد الأدنى من الجهود مع إيران بشأن إطلاق مياه الزاب الصغير.

ورغم إطلاق السلطات المحلية تحذيراً للمواطنين قبل اسبوعين بضرورة عدم الاقتراب من النهر، خوفاً من ارتفاع منسوب مياهه، إلا أنه لم تتبقَّ سوى القليل من المياه، بحيث يمكن عبوره سيراً على الأقدام.