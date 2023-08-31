قيرغيزستان تستعيد 31 امرأة و 64 طفلًا من مخيمات سوريا

أربيل (كوردستان 24)- استعادت جمهورية قيرغيزستان 31 امرأة و64 طفلًا من رعاياها المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، حيث يُحتجز عوائل المتهمين بصلاتهم بتنظيم داعش.

وقالت وزارة الخارجية القيرغيزستانية في بيان يوم الأربعاء، إنه بناءً على تعليمات رئيس الدولة ومجلس وزراء قيرغيزستان، جرى نقل مواطنين من سوريا إلى قيرغيزستان بطائرة خاصة، منهم 31 امرأة، و64 قاصرًا.

وسلم وفد من قيرغيزستان الأدوية اللازمة لاحتياجات المواطنين المحتجزين في شمال شرقي سوريا في إطار المهمة الإنسانية، وجرى تقديم المساعدات الإنسانية، ممن لم يستعادوا بعد.

وأعرب الجانب القيرغيزي عن شكره لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، لتقديم المساعدة، والدعم المادي والتقني لحكومة الولايات المتحدة التي ساعدت في نجاح عملية الإعادة.

وأفادت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، إن وفدًا من جمهورية قيرغيزستان برئاسة ممثل وزارة الخارجية القيرغيزية، باكيت قديروف، والوفد المرافق له، زار شمال شرقي سوريا.

وأضاف البيان، انه وفي ختام الزيارة، سلمت “الإدارة الذاتية” 30 امرأة و64 طفلًا من عوائل تنظيم “الدولة”، وفق وثيقة تسليم رسمية بين “الإدارة” وقيرغيزستان.

وفي 16 من شباط الماضي، أعادت قيرغيزستان 18 امرأة و41 طفلًا من رعاياها المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية في قيرغيزستان "كابار" على متن طائرة خاصة برفقة موظفي لجنة الدولة للأمن القومي ووزارة الخارجية القيرغيزية.

ويعيش نحو 56 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، محتجزين في مخيمَي الهول وروج تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 18 ألفًا منهم سوريون، وحوالي 28 ألفًا من العراق، وأكثر من عشرة آلاف من حوالي 60 دولة أخرى، 60 بالمئة منهم أطفال.