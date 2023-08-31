سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يوافق على تخصيص أرض لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في مخمور

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة البلديات مسرور بارزان سرير مخمور

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت وثيقة موقعة من وزير البلديات والسياحة في حكومة الإقليم، ساسان عوني، يوم الأربعاء ان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني وافق على تخصيص قطعة أرض، لإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في قضاء مخمور. 

وأظهرت الوثيقة الموجهة إلى المديرية العامة للبلدية في أربيل، "موافقة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في قضاء مخمور، من أجل تحقيق المصلحة العامة نظراً للحاجة الماسة للأهالي إلى مثل هذا المشروع".

وشمل القرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 دونماً تحمل الرقم (2981/1 قطاع 7 مخمور) لإنشاء المستشفى من قبل الحكومة الاتحادية.

وبحسب البيان سيتم إنجاز الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحويل قطعة الأرض المخصصة إلى حساب وزارة الصحة الاتحادية دون رسوم مالية، على أن تتولى هي تمويل المشروع.

ووجه وزير البلديات في حكومة إقليم كوردستان، مديرية بلدية أربيل بالقيام بما يلزم بهذا الشأن وتبليغ الوزارة بالنتائج.

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