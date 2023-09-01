نبيلة مصرالي لـ كوردستان24: الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل جهوده لمعالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المُتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية نبيلة مصرالي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر ببذل كافة جهوده لمعالجة القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، في إطار الحفاظ على وحدة وسيادة العراق.

وقال نبيلة مصرالي في مؤتمر صحفي، حضرته كوردستان24، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل جهوده لمعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد"، داعية "دول الجوار إلى احترام سيادة العراق، وعدم الاعتداء على أراضيه".

وعبرت عن "إدانتها بشدة للهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان، والتي يتحمل مسؤوليتها الحرس الثوري الإيراني".

وفي وقت سابق، قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في الاتحاد الأوروبي دلاور آشكيي لـ كوردستان24، إن "دول الاتحاد الأوروبي تولي أهمية كبيرة لإقليم كوردستان"، مشيراً إلى "أنهم مستعدون لمواصلة التنسيق ودعم الإقليم".