رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الشاعر كريم العراقي

أربيل (كوردستان 24)- عزى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 1 أيلول (سبتمبر) 2023، برحيل الشاعر العراقي الشهير كريم العراقي.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في منصة "إكس"، "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الشاعر العراقي المعروف كريم العراقي".

وتابع: "أعزي عائلته و ذويه وأصدقائه وأشاركهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وغيّب الموت اليوم الجمعة 1 أيلول 2023، الشاعر كريم العراقي في أحد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي، في تدوينة له، "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي"، وذلك عقب رحلة علاجه من مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ 68 عاماً.

والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي. حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.