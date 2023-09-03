انطلاق فعاليات مهرجان للمنتجات المحلية في عقرة

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات مهرجان خاص بعرض المنتجات المحلية في قضاء عقرة، وذلك بإشراف مباشر من محافظ دهوك.

وقال المشرف على تنظيم المهرجان آراس حميد لكوردستان24: "مساء اليوم، الأحد، 3 أيلول 2023، الساعة 04:00 في شارع رضا، ستنطلق فعاليات مهرجان مخصص لعرض منتجات عقرة المحلية".

ويهدف المهرجان، كما أشار آراس حميد، إلى تسويق منتجات عقرة المحلية وتحت الإشراف المباشر لمحافظ دهوك علي تتار، بالتنسيق مع مديرية زراعة دهوك وبلدية عقرة.

وسيتم عرض منتجات مثل التين والأرز والسمك والطحينة ومشتقات الحليب، وغيرها من المنتوجات.

ويعد قضاء عقرة من أخصب المناطق الزراعية، حيث يشتهر بإنتاج الفواكه والخضروات والعديد من المنتجات الزراعية والحيوانية.