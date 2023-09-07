سیاسة

رئيس الوزراء مسرور بارزاني: امتناع بغداد عن إرسال المستحقات المالية للإقليم يُلحق الضرر بمواطنينا

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 9 أيلول سبتمبر 2023، أن امتناع بغداد عن إرسال المستحقات المالية لكوردستان يُلحق الضرر بمواطني الإقليم.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

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