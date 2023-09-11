اقتصاد

الثروات الطبيعية في كوردستان: بغداد تتحمّل تكاليف إنتاج نفط الإقليم ونقله

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الثروات الطبيعية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية بموجب قانون الموازنة.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين: سلّمت حكومة كوردستان ما متوسطه 85 ألف برميل نفط يومياً إلى الحكومة العراقية منذ يونيو حزيران الماضي.

مؤكّدةً أن بغداد لم تلتزم بدفع تكاليف إنتاج ونقل النفط الذي حصلت عليه.

وأشارت إلى أن مسؤولية دفع نفقات إنتاج نفط الإقليم ونقله إلى بغداد "تتحمّله الحكومة العراقية، بموجب قانون الموازنة العامة".

 

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