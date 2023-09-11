سربست لزكين: كيان إقليم كوردستان نتاج لثورة أيلول وثابت في الدستور

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سربست لزكين، اليوم الاثنين، ان كيان إقليم كوردستان، هو نتاج لثورة أيلول وثابت في الدستور العراقي.

وجاءت تصريحات سربست لزكين، خلال كلمة ألقاها في حفل بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاندلاع ثورة أيلول المجيدة التي قادها البارزاني الخالد.

وقال لزكين، انه وبعد انهيار النظام البعثي في العراق، تم تثبيت الحقوق الدستورية لشعب كوردستان في الدستور العراقي وهذه المكتسبات نتاج لثورة أيلول العظيمة، لكن طريقنا نحو نيل حقوقنا لا يزال حافلا بالعراقيل والعقبات، فلا يزال هنالك الكثير من الأعداء الذين يحاولون إضعاف إقليم كوردستان.

وأضاف ان هذه الأطراف لم تُفلح بأن تقضي على إقليم كوردستان عبر الطرق الدستورية، لذا فإنها تسعى من خلال اتباع طرق أخرى إضعاف الإقليم والقضاء على مكتسباته.

وتابع "حقوق شعب كوردستان مثبتة في الدستور العراقي، ونحن راضون بهذه الحقوق كما وردت في الدستور العراقي، ولن نقبل باي انتقاص لها".

وتصادف اليوم الاثنين الـ 11 سبتمبر أيلول 2023، الذكرى الثانية والستين لاندلاع ثورة أيلول المجيدة التي قادها البارزاني الخالد.

واندلعت الثورة بزعامة البارزاني الخالد (1961 – 1975)، كَردِّ فعل للسياسة الفردية للرئيس العراقي عبد الكريم قاسم وإنحرافه عن النهج الديمقراطي الشعبي لثورة 14 تموز 1958 والتي أطاحت النظام الملكي وإعلان الجمهورية.

ومن أعظم إنجازات ثورة أيلول التحررية اتفاقية 11 آذار 1970 والاعتراف الرسمي للحكومة العراقية بحقوق الكورد ومنح الحكم الذاتي لكوردستان .