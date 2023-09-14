صحة وبیئة

الأنواء الجوية تنشر توقعات الطقس للأيام المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس 14 أيلول سبتمبر 2023، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

واشار الى أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في اقسامها الغربية يزول تدريجياً ، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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