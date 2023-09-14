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اللجنة المالية النيابية وشركة سومو تجتمعان بشأن نفط إقليم كوردستان

"التكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان هي مسؤولية الحكومة العراقية وعليها دفع النفقات"
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کوردستان

أربيل (كوردستان24 ) – عقدت  اللجنة المالية في البرلمان العراقي وشركة سومو اجتماعا حول موضوع النفط في إقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24 شوان جباري في بغداد، إن اللجنة المالية في البرلمان العراقي استدعت شركة سومو لتقديم تفاصيل حول تسليم النفط من إقليم كوردستان،وأضاف أن كافة أعضاء اللجنة المالية حاضرون في الاجتماع.

واضاف  أن كافة أعضاء اللجنة المالية حاضرون في الاجتماع. قامت حكومة إقليم كردستان بتسليم 85 ألف برميل من النفط يوميًا للحكومة العراقية منذ يونيو من هذا العام. وقالت وزارة الثروات الطبيعية في بيان لها بتاريخ 11/9/2023: "بحسب قانون الموازنة فإن التكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل النفط في إقليم كوردستان هي مسؤولية الحكومة العراقية وعليها دفع النفقات".

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