الخارجية الامريكية ترحّب بالمباحثات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، بالمباحثات الجارية بين حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية، بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وحول الزيارة التي أجراها وفد من حكومة إقليم كوردستان يوم امس الخميس، الى العاصمة الاتحادية بغداد، برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، قالت الخارجية الأمريكية لكوردستان24، أنها ترحب باستمرار المباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد.

ودعت الخارجية الامريكية، المسؤولين في كل من الحكومة العراقية وإقليم كوردستان إلى حل المشاكل المتعلقة بالموازنة، استنادا الى الدستور، وبشكل يصب في مصلحة كافة العراقيين.

ووصل وفد حكومة الإقليم صباح الخميس الى بغداد، وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

وأجرى الوفد 14 لقاء، حيث التقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إضافة الى لقاء معظم قادة الأحزاب السياسية العراقية.

ولدى وصول الوفد الى بغداد، اكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، من خلال تغريدة له على "إكس"، انه موجود في العاصمة الاتحادية بغداد للتباحث مع رئيس الوزراء الاتحادي، للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وحل المشاكل.