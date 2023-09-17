اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 17 أيلول 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 156.250 دينار عراقي

100 يورو = 166.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 195.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5800 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 31500 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2023 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 492.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 432.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 372.000 دينار عراقي