هيوا علي: بغداد لا تلتزم باتفاقية استيراد منتجات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر المتحدّث باسم وزارة الزراعة في إقليم كوردستان، هيوا علي، أن تسويق المنتجات الزراعية وضمان الأمن الغذائي هو أحد الأجندات المهمة للوزارة.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن هناك اتفاقية استراتيجية بين وزارتي الزراعة في العراق والإقليم خاصة ببيع المنتجات التي تصبُّ في مصلحة المواطنين بالعراق وكوردستان.

وأشار علي إلى أن فرق من الوزارتين اجتمعت في أغسطس آب الماضي لاتخاذ قرار مشترك بشأن نقل منتجات مزارعي كوردستان إلى أسواقٍ في وسط العراق وجنوبه.

وأضاف: قررت وزارة الزراعة العراقية من جانبٍ واحد، فتح بعض منافذها لاستيراد الطماطم، وذلك لعدم قدرة الإنتاج المحلي على تغطية الطلب وارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

في غضون ذلك، لفت علي إلى أن وزارة الزراعة العراقية وقبل عشرة أيام من نضج منتجات المزارعين في بنجوين والمناطق الأخرى، راسلت وزارة الزراعة في الإقليم وأعربت عن رغبتها باستيراد منتجات كوردستان من الطماطم إلى وسط العراق وجنوبه.

منوهاً أنه مع كل أسف لم تلتزم وزارة الزراعة العراقية بالاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة في الإقليم بشأن استيراد منتجات كوردستان.

وكانت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، أكدت أن وزارة الزراعة العراقية غير ملتزمة باتفاق استيراد منتجات كوردستان الزراعية.

وقالت في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، "نظراً لعدم التزام وزارة الزراعة العراقية باتفاق استيراد منتجات الإقليم، فقد قررنا منع دخول المنتجات الزراعية من الجانب العراقي، حفاظاً على المنتجات المحلية".