انطلاق فعاليات مهرجان العنب والعسل بنسخته الـ 16 في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- ينطلق اليوم الأربعاء بمحافظة دهوك، فعاليات المهرجان السادس عشر للعنب والعسل، بهدف دعم القطاع الخاص والإنتاج المحلي.

ويشارك في المهرجان الذي سيُقام في فاميلي مول ويستمر لأربعة أيام، 35 مزارعاً و35 مربي نحل، بحسب ما أكده مدير عام الزراعة بدهوك أحمد جميل.

ووفق إحصائيات المديرية، فإن هناك 125 نوعاً من العنب يُزرع في المحافظة التي يبلغ إنتاجها السنوي من العنب نحو 35 ألف طن، و350 طناً من العسل في قرى ومناطق جبلية.

وقال جميل في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن إنتاج العنب والعسل لهذا العام "سيكون أقل من العام الماضي، بسبب موجة البرد الأخيرة التي اجتاحت إقليم كوردستان".

وفي النسخة الماضية من المهرجان، شارك الرئيس مسعود بارزاني، ووزير الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني وعدد من المسؤولين الحكوميين.